Awigo bricht Müllabfuhr in Berge ab – Nachfuhr am Donnerstag

In Berge musste die Müllabfuhr am Montag die Abfuhr des Verpackungsmülls abbrechen. Es gibt aber einen Nachholtermin (Symbolfoto).

Michael Gründel

Berge. In Berge sind am Montag, 30. August 2021, nicht in allen Straßen die gelben Tonnen geleert oder die gelben Säcke abgeholt worden. Das holt der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Osnabrück (Awigo) nach.

Wegen eines kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfalls sei am Montag, 30. August, eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle (gelbe Tonne/gelber Sack) in Berge nicht beendet worden, teilt die Awigo mit. Demnach sind davon folgende Straßen