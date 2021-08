Nicht wie üblich im Februar, sondern im August findet der Karnevalsumzug in Fürstenau statt. Die Rot-Weißen wollen damit die wegen Corona im Winter 2021 ausgefallene Veranstaltung nachholen (Archivfoto).

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Tropical Beach Bar auf dem Marktplatz in Fürstenau beendet die Saison mit einem besonderen Ereignis. Die Karnevalisten in der Stadt holen am Samstag, 28. August, ihren im Februar ausgefallenen Umzug nach und feiern auf dem Marktplatz.

Gemeinsam haben das Team von der Bar, das Hotel am Markt und die Karnevalsfreunde Rot Weiß Fürstenau ein Programm auf die Beine gestellt. Los geht es mit dem Umzug, an dem auch befreundete Vereine teilnehmen. Zunächst versammeln sich d