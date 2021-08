Seit 25 Jahren beziehungsweise 40 Jahren im Dienst der Samtgemeinde Fürstenau sind Christoph Sander, Birgt Möller und Wilfried Schröer (mit Urkunden). Vertreter der Kommune gratulierten dazu.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Sie sind verlässliche und wichtige Größen in der Verwaltung der Samtgemeinde Fürstenau: Birgit Möller und Christoph Sander seit 25 Jahren, Wilfried Schröer seit 40 Jahren. Da waren Ehrungen fällig.

Zu Birgit Möller: Sie ist vor allem den Badegästen in der Samtgemeinde bekannt. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe im Nettebad Osnabrück trat Birgit Möller ihren Dienst am im August 1996 in der Samtgem