Schöne Frau, darf ich Sie nach Hause bringen? So begann ihre Liebe in Bippen

Mit 19 haben sie geheiratet, nun feiern sie ihre Goldene Hochzeit: Renate und Manfred Krause.

Jürgen Ackmann

Bippen. Jugendlieben halten selten lange. Bei Manfred und Renate Krause ist das anders. Mit 19 haben die beiden Bippener geheiratet und freuen sich auch 50 Jahre später noch aufeinander. Sie wissen, welcher Kitt die Liebe haltbar macht.

Die Geschichte des Beginns von 50 Ehejahren ist nicht alltäglich. Nicht in der Kneipe, nicht in der Disco, nicht im Schützenfestzelt haben die Krauses das erste Mal Blicke ausgetauscht. Es war auf der Straße in Quakenbrück, genauer auf dem