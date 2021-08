Abriss der maroden Turnhalle in Fürstenau hat begonnen

Derzeit wird die alte Turnhalle an der Roten Schule abgerissen.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Turnhalle an der Roten Schule in Fürstenau ist – fast – Geschichte. In dieser Woche haben die Abrissarbeiten begonnen. Künftig wird dort ein Multifunktionsgebäude mit angegliederter Kinderkrippe stehen.

Viele Jahrzehnte haben hier die Kinder und Jugendlichen Sport getrieben – Völkerball, Tischtennis, Handball. Auch die Einschulungsfeiern der benachbarten Benedikt-Grundschule gingen hier über die Bühne. Im Sommer 2019 folgte dann die schlec