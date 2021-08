Spendenaktion in Fürstenau für betroffene Kinder der Flutkatastrophe

Das Team des Kinder-Cafes in Altena: Jana Opderbeck vom Caritasverband für das Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid (Mitte) ist die Organisatorin des Projektes.

Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid

Fürstenau. Am 22. August steht auf dem Marktplatz in Fürstenau in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr eine Spendenaktion für Kinder aus Altena auf dem Programm. Der Ort ist besonders von der Flutkatastrophe betroffen.

Wie Fürstenaus Bürgermeisterin Manuela Nestroy mitteilt, sei der sauerländische Ort mit seinen gut 16.000 Einwohnern während der Flutkatastrophe schwer beschädigt worden. Besonders betroffen seien die Kinder. Der Caritasverband fü