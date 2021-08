Vier Verletzte bei Unfall in Fürstenau: Baby wohl unversehrt

Bei einem Zusammenstoß in Fürstenau wurden drei Frauen und eine Jugendliche leicht verletzt.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Bei einem Unfall in Fürstenau am Samstagmittag wurden vier Personen leicht verletzt. Ein wenige Monate altes Baby in einem der Unfallfahrzeuge scheint unverletzt geblieben zu sein.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr an der B 218 im Außenbereich von Fürstenau-Schwagstorf. Dort wollte der Opel Kombi nach rechts in die Straße Karwisch abbiegen. Ein nachfolgender Transporter bemerkte den Abbiegevorgang zu