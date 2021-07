Als Präsident des Schützenvereins Lonnerbecke ist Ulrich Wessels (Sechster von links) verabschiedet worden. Sein Nachfolger – hier mit Vertretern des alten und neuen Vorstandes – ist Frank Hölmer (Neunter von links).

Jürgen Schwietert

Bippen. Der Schützenverein Lonnerbecke hat einen neuen Präsidenten: Frank Hölmer bestimmten die Mitglieder einstimmig zum Nachfolger von Ulrich Wessel, der sich künftig Ehrenpräsident nennen darf.

Der Wechsel an der Vereinsspitze erfolgte in der Generalversammlung. Ulrich Wessel gehörte dem Vorstand der Lonnerbecker Schützen seit 1987 an, zunächst als zweiter Schriftführer. Im Jahr 1996 übernahm er die Funktion des ersten S