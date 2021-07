Die Alternative für Deutschland (AfD) tritt bei der Kommunalwahl 2021 auch in den Samtgemeinden Fürstenau und Bersenbrück an (Symbolfoto).

dpa/Monika Skolimowska

Bippen. Die AfD tritt mit sechs Kandidaten zu den Kommunalwahlen am 12. September 2021 in den Samtgemeinden Bersenbrück und Fürstenau an.

Laut Pressemitteilung des AfD-Kreisverbandes Osnabrück habe eine Wahlversammlung in Bippen folgende Kandidaten aufgestellt: Für den Samtgemeinderat Bersenbrück Tanja Bojani (parteilos), Rieste, Adrian Maxhuni, Gehrde und Ingo Bark