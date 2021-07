Vater gegen Tochter – ein Familienduell auf der Großen Straße: Ein Blick genügt, um festzustellen, wer hier (mit seinen kürzeren Beinen) ganz klar im Vorteil ist.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Premiere ist geglückt: Das erste Bobbycar-Rennen auf der Großen Straße in Fürstenau war nicht nur ein Spaß für die Jüngsten. 2022 soll es eine Neuauflage geben.

Nach und nach füllte sich die derzeit an den Wochenenden für den Durchgangsverkehr gesperrte Große Straße. Am Start trugen sich die Rennfahrer in die Starterlisten ein, „Rennmaschinen“ in unterschiedlicher Ausführung standen bereit. Fü