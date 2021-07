Mehrere Keller und Tiefgaragen haben die Mitglieder des Feuerwehr-Oldtimerclubs Fürstenau in Leverkusen ausgepumpt.

Feuerwehr-Oldtimerclub Fürstenau

Leverkusen. Neben Feuerwehr und Technischem Hilfswerk helfen auch viele private Initiativen den Flutopfern in den Hochwassergebieten. So auch der Feuerwehr-Oldtimerclub Fürstenau. Das haben sie bei ihrem Einsatz in Leverkusen erlebt.

In den Medien wird vor allem aus den am schlimmsten vom Hochwasser betroffenen Gebieten berichtet, wie etwa Ahrweiler und Erftstadt. Doch auch in Leverkusen hat die Flut große Schäden angerichtet, wie der Feuerwehr-Oldtimerclub in