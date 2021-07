Waldkindergarten in der Bippener Maiburg nimmt Gestalt an

Derzeit wird alles für den neuen Waldkindergarten in der Bippener Maiburg hergerichtet.

Verein Waldkindergarten

Bippen. Der Waldkindergarten in der Maiburg in Bippen nimmt Gestalt an. Die Mitglieder des neu gegründeten Vereins "Waldkindergarten" bereiten derzeit alles vor, damit es für die Jungen und Mädchen Im August losgehen kann.

Wie berichtet, hat der Verein mit Hilfe von Revierförsterin Anne Wittenberg in der Maiburg in Bippen ein Waldstück für sein Projekt gefunden. 15 Kinder sollen dort ab August die Natur mit allen Sinnen erleben können. Als Erzieherinnen