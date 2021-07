Sanierung der IGS Fürstenau startet in den Sommerferien

In den Sommerferien beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der Integrierten Gesamtschule Fürstenau.

Fürstenau. Es ist so weit: In den Sommerferien 2021 starten die vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der IGS in Fürstenau. Richtig los geht es im Herbst. Die Sanierungskosten nach derzeitigen Stand: gut zwölf Millionen Euro.

Insgesamt sind 20 Baumaßnahmen geplant. In einem ersten Schritt wird die Integrierte Gesamtschule mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet. Zugleich wird die Grundverkabelung für die Digitalisierung der Schule erfolgen. Weiterhin starten die