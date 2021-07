Nach Amoklauf-Androhung: An der IGS in Fürstenau blieb alles ruhig

Der angekündigte Amoklauf an der IGS Fürstenau ist am Mittwoch – wie von der Polizei vermutet – ausgeblieben.

Jan Ackmann

Fürstenau. Es ist am Mittwoch an der IGS in Fürstenau ruhig geblieben. Und doch hat der angekündigte Amoklauf für den 14. Juli 2021 den Schultag verändert. Von den 1250 Schülern kamen nur 30 zur Schule. Dafür war die Polizei vor Ort.

Wie berichtet, hatte eine Schülerin am Wochenende in Fürstenau einen Zettel gefunden, auf dem stand: "Amoklauf am 14.7. an der IGS Fürstenau". Die Schulleitung musste das ernst nehmen, informierte Eltern und Erziehungsberechtigte, leit