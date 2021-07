Der Vorstand der Restruper Schützen im Jubiläumsjahr 2021.

Schützenverein Restrup

Restrup. Viele Vereine sollten kommen, jede Menge Musik sollte es geben und einen großen Umzug – am Tag des ersten Schützenfestes in Restrup vor 100 Jahren, dem 17. Juli 1921. Daraus wird nichts. Was bleibt, ist die Geschichte.

Um alles gut vorzubereiten, hatten die Restruper Schützen bereits 2019 erste Ideen gesammelt und einen Festausschuss gegründet. Im Februar 2020 stand dann der Ablauf für das Jubiläumsfest – abgesegnet von den Mitgliedern in einer