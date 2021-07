Unbekannte Person kündigt Amoklauf an der IGS in Fürstenau an

Eine unbekannte Person hat für Mittwoch an der IGS Fürstenau einen Amoklauf angekündigt.

IGS Fürstenau

Fürstenau. Eine unbekannte Person hat für Mittwoch, 14. Juli, 2021, einen Amoklauf an der IGS in Fürstenau angekündigt. Die Polizei wird vor Ort sein, stuft die Bedrohungslage für die Schule aber als sehr gering ein.

Wie Schulleiter Jürgen Sander am Dienstag mitteilte, habe eine Schülerin am Wochenende per Zufall einen Zettel in Fürstenau gefunden. Inhalt: "Amoklauf am 14. 7 an der IGS Fürstenau". Auf der Grundlage der Notfallpläne an der IGS für solche