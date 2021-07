Gutes Personal ist knapp in der Gastronomie, auch im Osnabrücker Nordland.

NGG

Schwagstorf/Bramsche. Ein kühles Bier, ein Glas Wein, gutes Essen: Viele Menschen freuen sich nach dem langen Lockdown wieder auf Restaurants und Biergärten. Doch die Wirte haben ein Problem: Es fehlt das Personal – auch im Altkreis Bersenbrück.

Andreas Reinermann ist momentan froh über jede Reservierung – nicht, weil in seiner Gaststätte in Schwagstorf nichts los wäre, im Gegenteil. Aber wenn er in etwa weiß, wie viele Gäste zu ihm kommen, kann er besser planen, wie viel Personal