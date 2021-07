Seit 40 Jahren im Dienst für die Freibäder in Fürstenau und Bippen: Maria Kirk (Dritte von links). Gratulanten waren Bippens Bürgermeister Helmut Tolsdorf (rechts), Melanie Wolter von der Bippener Gemeindeverwaltung, Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken (Zweiter von rechts) und Thomas Wagener von der Samtgemeindeverwaltung.

Maria Kohrmann-Unfeld

Bippen/Fürstenau. Es ist Schwimmmeisterin Maria Kirk nicht anzusehen, dass sie ihren Dienst in den Bädern in Bippen und Fürstenau bereits seit 40 Jahren versieht. 1981 begann sie ihre Ausbildung beim damaligen Schwimmmeister Heinz Elschen.

Maria Kirk hat in ihrem langen Berufsleben viel erlebt. In den ersten Jahren waren in der Saison 13-Stunden-Tage von montags bis sonntags an der Tagesordnung. Nach ihrem Start in Fürstenau wechselte sie 1985 ins Freibad Bippen. Nicht s