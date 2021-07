Rollerfahrer kollidiert auf der B 214 in Fürstenau mit Lkw

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen ein 60-Jähriger aus Fürstenau auf der Bundesstraße 214 schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Stefan Puchner/dpa

Fürstenau. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf der Bundesstraße 214 in Fürstenau ist am Donnerstag ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war der 60-jährige Rollerfahrer gegen 8.30 Uhr zwischen Fürstenau und Schwagstorf unterwegs. Auf Höhe des Rastplatzes habe ihn ein 50-jähriger Mann aus Lingen mit seinem Lkw sowie Anhänger überholen wollen. Im Mom