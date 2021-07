Sie haben neue Bänke aufgestellt: Der Vorstand mit Gregor Wagemester, Martin Grave, Bernd Haverkamp, Benno Trütken, Ewald Exler, Helmut Kamlage und Uwe Sodtalbers (von links), mit dabei Felix Haverkamp( rechts) sowie Hugo Exler als Nachwuchshelfer.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Stadtwald Pottebruch in Fürstenau wird gerne von Spaziergängern genutzt – besonders in Corona-Zeiten. Die Markgenossenschaft "All use" hat deshalb in Zusammenarbeit mit einem Sägewerk neue Bänke aufgestellt.

Durch den Pottebruch führen der Vorstenower Patt, ein Wanderweg des Heimatvereins Fürstenau, sowie der vom Natur- und Geopark Terra-Vita konzipierte Wanderweg „Fürstenauer Patt“. Beide Strecken verlaufen von der Straße Am Sternbusch bis zum