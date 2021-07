Sie sieht hinter dem Baustellenchaos bereits die neuen Freibadstrukturen: Julia Kamotzke, Bauingenieurin der Samtgemeinde Fürstenau.

Liesel Hoevermann

Bippen. Bagger statt Badevergnügen. Das Freibad in Bippen ist kaum wiederzukennen. Es wird aber wieder besser: Derzeit arbeitet eine Firma am Bodensee an einem Stahlbecken, das in Kürze eingesetzt werden soll.

Das Gelände rund um das Freibad in Bippen ist derzeit mit großen Bauzäunen abgesperrt, lediglich Lastwagen und andere Baufahrzeuge kommen hier durch. Das ist auch gut so, denn der Anblick des sonst so idyllischen Freizeitbades lässt besonde