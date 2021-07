Das sind die Kandidaten der SPD für den Stadtrat in Fürstenau.

SPD Fürstenau

Fürstenau. Die SPD in Fürstenau geht bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 mit 19 Kandidaten für die Sitze im Stadtrat ins Rennen. Die Liste führt Ernst Ehmke an und ist als Bürgermeisterkandidat vorgesehen.

Die Kandidaten für den Stadtrat: Ernst Ehmke, Simone Knocke, David Santel, Kim Jodeit, Michael Kremkus, Anna Friesen, Jürgen Frantzen, Carolin Richter, Steffen Hardt, Frank Pampel, Jan Sempt, Jürgen Schwietert, Marcel Schuckmann, Erns