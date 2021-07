Den Zebrastreifen vor der Grundschule (Foto) sowie den vor dem St. Servatius-Kindergarten auf der Antener Straße in Berge möchten Eltern, Pädagogen und Gemeinde sicherer machen und Blinklichter installieren.

Jürgen Ackmann

Berge. Schulen, Kindergärten und die Gemeinde Berge lassen nicht locker: Sie wollen, dass der Landkreis die beiden Zebrastreifen auf der Antener Straße endlich zusätzlich durch eine Ampel oder mit Blinklichtern absichert.

Sie fahren zu schnell, sie parken falsch, sie nehmen so die Sicht auf Fußgänger – die Autofahrer auf der Antener Straße in Berge. An dieser Zustandsbeschreibung von 2019 hat sich in den vergangenen Jahren trotz Mahnungen der Schulen u