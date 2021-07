Abi-Abschlussfeier auf dem Marktplatz in Fürstenau: Zum Programm gehörte auch der Seiltanz von Merle Roß.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine Abschiedsfeier: Auf dem Marktplatz in Fürstenau tummelten sich mehr als 200 Schüler, Eltern und Lehrer der IGS. 72 Abiturienten nahmen Abschied von ihrer Schule.

So einen Abschied im Herzen Fürstenaus hat es bisher noch nicht gegeben. Autos auf der Großen Straße fuhren im Schneckentempo vorbei, Passenten blieben an der Absperrung stehen und schauten sich das Geschehen an. Wie zum Beispiel Schulleite