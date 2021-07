Fürstenauer Reginenstift nimmt langsam Formen an

Den historischen Grundstein präsentieren Bernd Haverkamp, Gregor Wagemester, Hubert Schowwe, Christiane Becker und Florian Jarosch.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Der Neubau des St. Reginenstiftes in Fürstenau nimmt Formen an. Schon jetzt präsentiert sich der Rohbau als beeindruckendes Bauwerk, das sich harmonisch in das Stadtbild einfügt.

„Die Bauarbeiten laufen trotz des strengen Winters und der langen Regenperiode nach Plan“, erklärt Rendant Gregor Wagemester, der sich seit 2018 mit dem Neubau beschäftigt. Ziel sei nach wie vor, das Weihnachtfest hier zu feiern. Für