Warum Anna Röckener als unabhängige Kandidatin in den Berger Rat will

Anna Röckener möchte sich im Berger Rat engagieren.

Jan Ackmann

Berge. Bewegung in der Berger Kommunalpolitik: Mit Anna Röckener tritt eine unabhängige, parteilose Kandidatin bei der Wahl zum Gemeinderat am 12. September an. Unterdessen hat sich die SPD personell neu aufgestellt.

In eineinhalb Wochen wird sie 37, betreibt das Restaurant und Hotel Alte Heimat in Berge und will sich nun in die Kommunalpolitik einmischen, wie Anna Röckener sagt. Sie habe zwar gute Gespräche mit Parteien in Berge geführt, doch sei es ih