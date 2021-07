DRK will Altenheim in Fürstenau abreißen und neues Gebäude bauen

Das DRK will das Alten- und Pflegeheim in Fürstenau an der Segelfortstraße abreißen lassen. Auf dem Gelände ist ein Neubau geplant.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der DRK-Kreisverband Osnabrück Nord will das Alten- und Pflegeheim an der Segelfortstraße in Fürstenau abreißen und einen Neubau errichten. Dafür will die Stadt den Bebauungsplan entsprechend ändern.

Das Alten- und Pflegeheim sei in einem baulich schlechten Zustand, eine Sanierung wirtschaftlich nicht rentabel, wie das DRK mitteilt. Auf dem insgesamt 5600 Quadratmeter großen Gelände an der Segelfortstraße solle nun ein neues Gebäude err