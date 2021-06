Oberschule am Sonnenberg in Berge verabschiedet 53 Schüler

Die besten Schüler aus den Entlassklassen mit ihren Klassenlehrern Urs Goebeler (links) und Johannes Thobe (rechts) sowie Schulleiterin Helena Bornhorst (Zweite von links).

Jürgen Schwietert

Berge. Die Oberschule am Sonnenberg in Berge hat 53 Schüler verabschiedet. Zu Ende wird die Schullaufbahn aber für viele noch nicht sein. Sie wollen die Berufsbildenden Schulen in Bersenbrück oder die IGS in Fürstenau besuchen.

Für die Schüler waren die vergangenen eineinhalb Jahre nicht einfach. Zu Beginn des ersten Lockdowns sei sie und ihre Mitschüler plötzlich viel mehr auf sich gestellt gewesen, erzählt Marieke Lienesch. Wenig gemeinsames Lernen im Klassenrau