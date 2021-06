Der neunte und zehnte Jahrgang der IGS Fürstenau hat bei einer Entlassfeier Abschied genommen. Viele Schüler wechseln allerdings in die Oberstufe der IGS.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Im Stundenrhythmus hat die IGS in Fürstenau klassenweise insgesamt 178 Schüler der neunten und zehnten Jahrgänge verabschiedet. Viele werden an der Schule bleiben und in die Oberstufe wechseln.

Keine Feier mit allen Klassen und Eltern im Forum der IGS, kein Gottesdienst vorab, keine gemeinsame Party aller am Abend. Stattdessen Abschiednehmen im Klassenverband. Das hieß für Schulleiter Jürgen Sander und Samtgemeindebürgermeister Be