Kein Schützenfest in Berge: Das Dorf wird trotzdem geschmückt

Kleine Belohnung für das Schmücken des Dorfes: Vorstand und Thron der Berger Schützen werden am 3. Juli den Arbeitsgruppen Bier und Schnaps vorbeibringen, damit die Arbeit leichter von der Hand geht, wie der Vorsitzende Andreas Stienke (rechts) berichtet.

Jürgen Ackmann

Berge . Zum zweiten Mal in Folge fällt das Schützenfest in Berge wegen Corona aus. Aber nicht ganz. Die Berger sollen dennoch am Schützenfestsamstag, 3. Juli 2021, die Straßen schmücken. Dafür gibt es sogar eine Belohnung.

Normalerweise wären die Vorbereitungen für das Schützenfest des 354 Jahren alten Vereins schon längst angelaufen. Die Mitglieder hätten das Festgelände auf der Wilhelmshöhe hergerichtet, die Gebäude noch einmal geputzt, das Gras g