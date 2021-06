Mit der „Night of Light“ will Veranstalter Matthias Bläul (rechts) auf die Krise in seiner Branche aufmerksam machen – hier mit Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken vor dem Alten Rathaus, das rot angeleuchtet ist.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Altes Rathaus, St.-Georg-Kirche und Schloss in Fürstenau waren vor einigen Tagen in rotes Licht getaucht. Mit der „Night of Light“ wollte Veranstalter Matthias Bläul auf die Probleme seiner Branche aufmerksam machen.

Matthias Bläul, Inhaber der Firma L+T-Technik, 2014 gegründet, hat sich mit dem Projekt an einer bundesweiten Aktion der Veranstaltungsbranche beteiligt. „Wir wollen mit dieser Aktion mit dem roten Licht noch einmal ein Zeichen s