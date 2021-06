Fast fertiggestellt ist die neue Turnhalle in Bippen.

Jürgen Schwietert

Bippen. Fast geschafft: Die neue Turnhalle ist zu "99,5 Prozent fertiggestellt", wie Bippens Bürgermeister Helmut Tolsdorf mitteilt. Für frisches Grün drumherum sorgen derzeit die Zweitklässler der Maiburg-Grundschule.

Es müsse nur noch die Tribüne gebaut und einige Kleinigkeiten im Bereich der Bande erledigt werden, so Helmut Tolsdorf. In der nächsten Zeit erfolge dann die Grundreinigung des Fußbodens. Was außerdem noch fehle sei eine Lautsprecheranlage.