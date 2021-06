Platz für Fußgänger: Am Wochenende war die Große Straße in Fürstenau zeitweise gesperrt. Viele Passanten genossen das.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Stadt Fürstenau hat ihren Modellversuch zur Einrichtung einer temporären Fußgängerzone in der Innenstadt gestartet. Die Reaktionen darauf waren überwiegend positiv, doch nicht alle sind mit der Regelung zufrieden.

Eine Fußgängerzone in der Innenstadt? Da war doch was. Richtig. Bereits vor rund 50 Jahren gab es eine Unterschriftenaktion in Fürstenau, um eine Fußgängerzone einzurichten. Sie hatte keinen Erfolg. Gleichwohl ploppte das Thema in den