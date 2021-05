Die Kandidaten der Schwagstorfer CDU für die Räte in der Samtgemeinde und der Stadt Fürstenau – hier mit Bürgermeisterkandidat Dirk Imke (links) und Fürstenaus Bürgermeisterin Manuela Nestroy (Vierte von links): Heinz Santel (Zweiter von links), Birgit Büscher (Dritte von links), Martina Hölscher (Fünfte von links), Uwe Hummert, der nicht wieder kandidiert (Dritter von rechts), Alexander Meininger (Zweiter von rechts) und Hermann Winter (rechts).

Maria Kohrmann-Unfeld

Schwagstorf. Die Schwagstorfer CDU hat ihre Kandidaten für die Räte in der Samtgemeinde und in der Stadt Fürstenau nominiert. Ein langjähriger Ratsherr tritt nicht wieder an.

In geheimer Wahl wählte die Mitgliederversammlung Martina Hölscher, Alexander Meininger und Hermann Winter als Kandidaten für den Samtgemeinderat. Birgit Büscher, Martina Hölscher, Alexander Meininger und Heinz Santel treten für den Stadtra