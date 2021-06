Fürstenau. Seit 2017 arbeitet Miriam Grave aus Fürstenau als Fotografin. Neben Porträts, Hochzeits- und Babyfotos macht sie regelmäßig Shootings an besonderen Orten. Und Miriam Grave ist immer auf der Suche nach neuen Locations.

Seit ihrer Kindheit fotografiert Miriam Grave alles, was ihr vor die Linse kommt. Aus diesem Grund hat sie sich dazu entschlossen, Fotografie zu studieren. Nachdem sie ihr Studium mit ersten Fotoaufträgen finanziert hat, stand ihr der spätere Einstieg in die hauptberufliche Tätigkeit als selbstständige Fotografin im Jahr 2017 nichts mehr im Wege.

Grave

„Eigentlich fotografiere ich alles rund um die ,Menschen-Fotografie'. Das habe ich früher schon immer gerne gemacht. Darunter fallen Hochzeitsfotos, Neugeborenen-Fotografie, Paar- oder Einzelshootings, Familienshootings, Businessporträts – halt alles, was mit Menschen zu tun hat.“

Miriam Grave

Doch auch ihr hat die Corona-Pandemie einen Strich durch ihre Pläne gemacht. Es gab und gibt noch immer wenige Feierlichkeiten und wenn, dann im kleinen Kreis. Kaum jemand buche derzeit einen Hochzeitsfotografen. Zwar erhole sich die Branche derzeit Woche für Woche, doch von Normalität könne noch nicht gesprochen werden. Ohne große Feste wie Hochzeiten, bleibe diese Art der Werbung aus und auch die Chance kreativ zu arbeiten.

Traditionell macht Miriam Grave jedes Jahr ein größeres freies Shooting. Dies helfe ihr dabei, kreativ zu bleiben und neue Perspektiven und Funktionen in Bezug auf die Fotografie auszuprobieren. Man verfalle ansonsten schnell in einen Alltagstrott und fotografiere immer in den gleichen Mustern. In den vergangenen Jahren hat sie dafür außergewöhnliche Locations besucht, in denen sie dann für einige Stunden einzelne Personen oder Paare fotografiert hat.

Grave

So war sie vor drei Jahren in einer alten Apotheke in Fürstenau und hat dort Porträtfotos geschossen. Die Apotheke an der Konrad-Adenauer Straße ist dauerhaft geschlossen, jedoch noch immer im alten Stil eingerichtet. Auch im Fürstenauer Freibad hat sie in den leeren Becken ein Jahr davor Einzelporträts gemacht. Durch diese freien Shootings habe sie immer frischen Wind in ihr Portfolio gebracht. Zu finden sind ihre Fotos sowohl auf ihrer Homepage als auch auf Instagram und Facebook.

Miriam Grave

Nun benötigt Miriam Grave nicht nur frischen Wind in ihrem Portfolio, sondern überhaupt neue Fotos. Aus diesem Grund hat sie Anfang dieses Jahres eine neue kreative Idee in die Tat umgesetzt. Im Februar hat sie unter anderem ein Pärchen in einem der Ankumer Kinosaal fotografiert. „Durch den bundesweiten Lockdown hatten die Kinos zu, sodass es kein Problem war, einen freien Termin zu finden.“ Aufgrund von Umbauarbeiten im Kino konnte nur der erste Saal genutzt werden, doch das sei völlig ausreichend gewesen, so Grave.

Anzeige Anzeige

Ausbruch in "normale Zeiten"

„Schon vor Jahren wusste ich, dass ich unbedingt einmal in einem Kinosaal fotografieren möchte. Die Zeit während des Lockdowns hat sich dafür super angeboten, sodass ich mich einfach nur gefreut habe, dass es so spontan klappt.“ Das Shooting war für Miriam Grave ein „Ausbruch in normale Zeiten“, wie sie selbst sagt. Es sei zudem ein überwältigendes Gefühl gewesen, direkt vor der Leinwand zu stehen und ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Im Ankumer Kinosaal 1 ist die Leinwand 40 Quadratmeter groß und ist damit die zweitgrößte Leinwand in dem Kino.

Miriam Grave

Schon jetzt plant sie das nächste kreative Shooting. Ihre Bilder möchte sie zeitnah in einem eigenen Kalender veröffentlichen. „Ich möchte einen wiederkehrenden Kalender erstellen, dafür brauche ich noch eine coole Locations“, sagt Miriam Grave. Sie sei immer offen für neue Ideen und Inspirationen. Zum Beispiel könne sie sich vorstellen, beim nächsten Mal in einem alten Club zu fotografieren.