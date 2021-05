Die Grünen in der Samtgemeinde Fürstenau haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen 2021 benannt. (Symbolfoto)

dpa/Marijan Murat

Fürstenau/Bippen/Berge. Die Grünen in der Samtgemeinde Fürstenau haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen 2021 benannt. Sie laden Interessierte ohne Parteimitgliedschaft ein, für den Samtgemeinderat oder die Gemeinderäte zu kandidieren.

Mehr Einfluss für Natur-und Klimaschutz erhoffen sich die Grünen in den Räten der Samtgemeinde Fürstenau in der nächsten Wahlperiode bis 2026, teilt die Partei mit. So auch beim der Sanierung der Integrierten Gesamtschule (IGS)