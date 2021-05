Gratulierten Swetlana Waigant zur Eröffnung ihrer "Salzgrotte und Herzmomente": Thomas Schohaus und Dietmar Plagge von der Werbegemeinschaft sowie Bürgermeister Helmut Tolsdorf und sein Stellvertreter Dirk Imke.

Anita Lennartz

Bippen. Bippen ist um eine Attraktion reicher: Swetlana Waigant hat eine Salzgrotte eröffnet. Angeschlossen ist ein Laden mit Produkten rund um das Thema Salz. Dazu gibt es die Herzmomente mit Wellness-Angeboten.

Ein Besuch mit ihren Freundinnen in einer Salzgrotte beeindruckte die 43-jährige so sehr, dass in ihr der Wunsch wuchs, diese Möglichkeit selbst anzubieten. Seit 2019 selbständig als Heilberaterin sah sie in der Salzgrotte eine gute Ergänzu