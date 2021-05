Jens Ludlage eröffnet Outlet in Fürstenau

Jens Ludlage vor dem Outlet im Aue-Center in Fürstenau.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Es tut sich was im Aue-Center in Fürstenau: Jens Ludlage hat in der ehemaligen Ernstings Family-Filiale ein Outlet-Center für Damenbekleidung eröffnet.