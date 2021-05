Warum gibt es in der Stadt Fürstenau so viele Corona-Fälle?

Während in anderen Kommunen im nördlichen Osnabrücker Land die Coronazahlen sinken, gibt es noch viele aktuelle Fälle in der Stadt Fürstenau. (Symbolfoto)

imago images/MiS

Fürstenau. Im Osnabrücker Nordkreis sinken die Infektionszahlen – in der Stadt Fürstenau gab es hingegen am Dienstag noch immer 39 mit Corona infizierte Menschen. Viele Bürger fragen sich: Warum?

Lange Zeit lagen Orte wie Quakenbrück und Bersenbrück an der Spitze, was die Infektionszahlen anging. In Quakenbrück gab es am Dienstag "nur" noch 22 Fälle, in Bersenbrück sogar nur fünf. Mit 39 Fällen ist nun die Stadt