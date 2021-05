Wo kommen die denn her? Zwei Austernfischer machen die IGS in Fürstenau unsicher

Wo kommen die denn her? Das haben sich Schüler und Lehrer der IGS Fürstenau beim Anblick von Austernfischern auf dem Schulgelände gefragt.

Nayla Berens

Fürstenau. Warum tummeln sich zwei Austernfischer über Wochen vor den Klassenzimmern des sechsten Jahrganges der IGS und vor den Räumen der Schulleitung? Die sind doch eher an der Nordsee heimisch. Schüler des Biologie-Grundkurses des zwölften Jahrganges sind der Sache nachgegangen.

Die beiden Austernfischer – von Schülern Hildegard und Klaus getauft – haben für einiges Aufsehen gesorgt – nicht nur in der IGS. So wies ein Nutzer in der Facebook-Gruppe "Rund um Fürstenau" darauf hin, dass er gerade zwei ihm unbekannte V