Sie haben wichtige Beiträge zur Sanierung der Berger Reithalle geleistet: Herbert Niemann und Ralf Stolte, Vorstandsmitglieder der VR-Bank, Berges Bürgermeister Volker Brandt, Vereinsvorsitzende Jeanette Vogel, Günter Simper von der Simper-Stiftung sowie Christine Beckemeyer, Manuela Koste und Uwe Brunneke, die sich für den Verein engagieren (von links).

Jürgen Ackmann

Berge. Endlich wieder mehr Licht in der Reithalle in Berge, endlich eine vernünftige Heizung in der Reiterklause, endlich wieder eine attraktive Geländestrecke mit 30 Sprüngen: Der Reit-, Zucht- und Fahrverein hat mit Hilfe einer Reihe von Sponsoren und Fördergeld seine Anlage am Gut Hengholt deutlich aufgewertet.

2017 hatte der Verein noch andere Pläne. Da stand die Sanierung des Spring- und Abreiteplatzes neben der Reithalle noch oben auf der To-Do-Liste. Zuschüsse hatten die Reiter bereits in Aussicht – von der Gemeinde, vom Landessportb