Im derzeit leerstehenden Gebäude der ehemaligen Küsterei am Marktplatz wird ab Dienstag das DRK-Conrona-Testzentrum seinen Betrieb aufnehmen.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Das DRK-Corona-Testzentrum in Fürstenau zieht am Dienstag, 18. Mai, in die Innenstadt um. Bisher konnten sich Bürger im Schützenhaus an der Bürgerschützenstraße nahe der IGS testen lassen. Zudem gibt es auch über Pfingsten ein Testangebot.

Ab kommenden Dienstag werden die kostenlosen Tests in der ehemaligen Küsterei am Marktplatz durchgeführt. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden weiterhin zu den bekannten Öffnungszeiten für qualifizierte Tests zur Verfügung stehen, sodass Einkäu