Am Himmelfahrtstag brannte in Fürstenau gegen Mittag ein Motorrad aus.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Ein Motorrad ist am Wegemühlenweg in Höhe des Freibades in Fürstenau in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Fürstenau alarmiert. Der Fahrer wollte bei dem schönen Wetter mit seiner 125er BMW eine Probefahrt machen. Der 54-jähriger Fürstenauer merkte, dass die Maschine nicht richtig lie