Ein Mauerteil ist aus der Nord-Ost-Bastion herausgebrochen und in den Fürstenauer Schlossteich gefallen. Angesichts der Wölbungen befürchtet Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken weitere Abbrüche. Passanten sollten den Bereich der Bastion vorerst meiden.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Das Fürstenauer Schloss ist altehrwürdig. Die vorgelagerte Nord-Ost-Bastion aus dem Jahr 1527 ebenfalls. Nun ist ein Teil der Mauer herausgebrochen und in den Schlossteich gefallen. Der Schaden ist beträchtlich, der Schrecken groß. Passanten sollten die Bastion wegen weiterer Abbrüche vorerst meiden.

Am Mittwoch erlebten Spaziergänger sowie die Mitarbeiter der Samtgemeinde Fürstenau auf dem Weg zur Arbeit am Schlossteich eine böse Überraschung. Aus der Außenwand der Nord-Ost-Bastion ist an der Ostseite ein großes Stück des Mauerwerks he