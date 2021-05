707.000 Euro Fördergeld für den Ausbau der Grundschule in Schwagstorf

Die ersten vorbereitenden Arbeiten für den Um- und Ausbau der Grundschule in Schwagstorf haben begonnen.

Samtgemeinde Fürstenau

Schwagstorf. Die Samtgemeinde Fürstenau bekommt 707.000 Euro an Fördergeld für den Umbau und Ausbau der Grundschule Schwagstorf zur Ganztagsschule. Das teilte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Montag per Videokonferenz mit. Die ersten vorbereitenden Bauarbeiten haben begonnen.

Insgesamt hat die Samtgemeinde Fürstenau Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingeplant. Nicht abzuschätzen ist, wie sich die aktuelle Entwicklung der Baukosten finanziell auf das Vorhaben auswirken wird. Möglicherweise wird die im vergan