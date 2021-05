Für Autos könnte die Fürstenauer Innenstadt in den Sommermonaten an den Wochenenden außerhalb der Öffnungszeiten der Verkaufsläden tabu sein. Stattdessen würden die freiwerdenden Flächen den Gastronomen für ihr Außenangebot zu Gute kommen.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Wird die Fürstenauer Innenstadt in den Sommermonaten zeitweise zur Fußgängerzone? Die Gruppe CDU-FDP im Stadtrat regt an, genau das auszuprobieren und hat Vorschläge erarbeitet. Wie so ein Modellversuch aussehen könnte, wird am 11. Mai 2021 im Fachausschuss beraten.

Wie CDU/FDP mitteilen, sehe der Antrag vor, von Juni bis August samstags zwischen 15 Uhr und 1 Uhr sowie sonntags von 14 Uhr bis 21 Uhr die Innenstadt für den Autoverkehr zu sperren. „Wir wollen so herausfinden, ob eine Fußgängerzone am Woc