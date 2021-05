Aue-Center in Fürstenau: Edeka bleibt, Fitnessstudio eröffnet im Sommer

Thomas Reimchen freut sich auf die Neueröffnung von "Viva-Fitness" in Fürstenau. Das Fitness-Center soll für Belebung im Aue-Center sorgen.

Thomas Oeverhaus

Fürstenau. Die hohe Fluktuation im Aue-Center in Fürstenau, das Müllproblem dort und Vermutungen zum baldigen Weggang des Ankermieters Edeka – das sind immer wieder Themen in der Stadt. Doch Mehmet Seker will dem Standort treu bleiben, und bald eröffnet das Fitnessstudio Viva Fitness.

Das 13 Jahre alte Aue-Center an der Werner-von-Siemens-Straße bietet eine Gesamtfläche von 5400 Quadratmetern. Besuchermagnet ist dort derzeit der Edeka-Markt von Mehmet Seker. Ansonsten findet sich dort derzeit nur noch Ernstings Family. A