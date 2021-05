Im Arbeitseinsatz: Heike Kürzel-Dobelmann (links) mit ihren Töchtern Sarah (Zweite von links) und Judith sowie deren Partnern David Imwalle und Torben Liedtke (rechts). Hund Tobi darf natürlich auch nicht fehlen.

Jan Ackmann

Berge. Hamburg, Köln, Münster. Da haben Judith und Sarah Dobelmann und ihre Partner gelebt, studiert, gearbeitet. Nun wollen die Schwestern samt Männern zurück zu Mutter und Oma nach Berge. Sie sehen die Vorzüge des Landlebens.

Erst sei es nur eine Träumerei an einem Sommerabend gewesen. Jetzt ist es "ein Lebensprojekt, auf das alle Bock haben", sagen die vier. Und was für eines.Derzeit wohnt das Quartett wegen der Nähe zu Berge in Osnabrück, rückt freitags nach g