Insgesamt zehn Streifenwagen und zwei Zivilfahrzeuge der Polizei waren beim Kreisparteitag der AFD in Fürstenau vor Ort.

M. Töns

Fürstenau. Der Polizeieinsatz bei einem Kreisparteitag der AfD an der Industriestraße in Fürstenau hat für Unruhe in der Bevölkerung gesorgt. Derzeit sind viele Gerüchte im Umlauf. Was tatsächlich passiert ist.

Bei der Versammlung handelte es sich um den Kreisparteitag der AfD, der dort am 24. April über die Bühne gegangen ist. Vor Ort war auch ein Berichterstatter der Neuen OZ. Der wurde aber von der AfD abgewiesen und musste unverrichteter Dinge