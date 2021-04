Neue Schulsozialarbeiterin an der Oberschule Berge: "Die Schüler sind unglaublich tapfer"

Sie ist die neue Schulsozialarbeiterin an der Oberschule am Sonnenberg in Berge: Conny Röckener.

Jürgen Ackmann

Berge. Sie ist die Neue an der Oberschule in Berge: Conny Röckener. Zumindest als Schulsozialarbeiterin. Ansonsten ist die Bergerin ein bekanntes Gesicht im Ort. Sie sei glücklich, nun an der Oberschule arbeiten zu können, sagt sie. Auch wenn Corona den Schulalltag und ihre pädagogische Arbeit bestimmt.

"Ich heiße Conny Röckener, wohne im schönen Dalvers und bin Erzieherin und Diplom-Sozialpädagogin." So beginnt ihr Vorstellungsschreiben auf der Homepage der Schule an die Schüler und Lehrer. Die erfahren dort aber nicht nur, dass der Berge